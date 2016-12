Polizei hebt Falschgeld- Werkstatt in Mailand aus

In Italien ist am Dienstag die Druckerei einer Geldfälscherbande ausgehoben worden. Die Carabinieri nahmen mit Unterstützung von Europol in Melegnano bei Mailand mehrere Personen fest, die Teil eines kriminellen Netzwerks aus der süditalienischen Region Kampanien waren. In der Werkstatt wurden sowohl Banknoten zu fünf, zehn und 20 Euro als auch Dollar- Scheine gefälscht, teilte Europol am Donnerstag mit.