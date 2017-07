Polizei ermittelt gegen Vatikan- Finanzchef

Die katholische Kirche ist einmal mehr mit Missbrauchsvorwürfen konfrontiert. Einer der höchsten Würdenträger im Vatikan, Finanzchef George Pell, soll in den 70er- Jahren Buben sexuell missbraucht haben. Der Beschuldigte weist alle Vorwürfe zurück, will aber dennoch sein Amt vorübergehend niederlegen, wie er am Donnerstag bekannt gab. Am 18. Juli soll der Australier zu den Vorwürfen befragt werden.