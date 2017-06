Polizei ermittelt gegen den Finanzchef des Vatikan

Dem katholischen Geistlichen aus Australien würden mehrere sexuelle Vergehen gegen Kinder zur Last gelegt, teilte die Polizei im australischen Bundesstaat Victoria am Donnerstag mit. Die australischen Ermittler hatten Pell bereits im Oktober in Rom zu Missbrauchsvorwürfen befragt.

Geistlicher bestreitet Vorwürfe

Pell, der 2014 von Papst Franziskus zum Finanzchef des Vatikans ernannt worden war, hatte die gegen ihn erhobenen Vorwürfe im Mai als "völlig falsch" zurückgewiesen. Vor einer australischen Missbrauchskommission hatte er allerdings persönliche Fehler im Umgang mit Missbrauchsvorwürfen gegen katholische Priester in den 70er- Jahren eingeräumt.

Beschuldigter: "Skandalöse Schmutzkampagne"

Australischen Medienberichten zufolge wird Pell selbst von zwei Männern bezichtigt, sie als junger Priester Ende der 70er- Jahre missbraucht zu haben. Zudem soll er sich in den 80er- Jahren nackt vor drei Jungen gezeigt haben. Pell wies die Vorwürfe zurück und sprach von einer "skandalösen Schmutzkampagne" gegen ihn. Kürzlich erschien ein Buch der Enthüllungsjournalistin Louise Milligan über Pell, das neue Einzelheiten zu den Vorwürfen gegen den australischen Kardinal enthielt.

George Pell (li.) ist ein enger Vertrauter von Papst Franziskus (2.v.li.). Foto: AFP