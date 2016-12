Politikerin und zwei Journalistinnen erschossen

In Imatra im Südosten Finnlands sind die Vorsitzende des Stadtrates sowie zwei Journalistinnen erschossen worden. Die drei Frauen seien am Samstagabend beim Verlassen eines Restaurants von einem mit einem Gewehr bewaffneten Mann getötet worden, meldete die Nachrichtenagentur STT am Sonntag unter Berufung auf Angaben der Polizei.