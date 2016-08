Polen: "Nazi- Goldzug"- Suche vorerst eingestellt

Knapp zwei Wochen nach dem Beginn der Suche nach dem mysteriösen "Nazi- Goldzug" im Südwesten Polens - wir berichteten - hat eine Gruppe deutsch- polnischer Hobbyhistoriker erst einmal ihre Arbeit eingestellt. "Es gibt nichts", sagte Team- Sprecher Andrzej Gaik am Donnerstag am Ort der Grabungen in der Nähe von Walbrzych. "Diese Nacht haben wir beschlossen, die Baustelle wieder zu schließen, die zugegebenermaßen nichts erbrachte." Die Suche soll im September aber "ganz in der Nähe" weitergehen.