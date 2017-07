Polen: Auch Senat stimmte Justizreform zu

Die Zustimmung des Senats galt als sicher, weil auch dort die nationalkonservative Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS) die Mehrheit hat. Jetzt muss nur noch Präsident Andrzej Duda unterschreiben. Nach 15- stündiger Debatte stimmten 55 Senatoren für die Vorlage der Regierung. 23 Senatoren stimmten dagegen, zwei enthielten sich.

Durch Reform können Richter abberufen werden

Die Vorlage würde dem von der rechtsgerichteten Regierungspartei PiS gestellten Justizminister erlauben, Richter am Obersten Gericht abzuberufen und durch eigene Kandidaten zu ersetzen. Kritiker befürchten zudem, dass ein befangenes Oberstes Gericht künftig sogar Wahlen für ungültig erklären könnte. Die Opposition bezeichnete die Reform als "versuchten Staatsstreich".

Ministerpräsidentin Beata Szydlo und PiS-Chef Jaroslaw Kaczynski im Visier der EU-Vertragshüter Foto: AFP

Senat ignoriert Sanktionsdrohungen der EU- Kommission

Mit seinem Vortum ignorierte der Senat die Sanktionsdrohungen der EU- Kommission und zahlreiche warnende Stimmen im In- und Ausland, die um die Unabhängigkeit der polnischen Justiz fürchten. Die EU- Kommission hatte Warschau am Mittwoch mit Sanktionen gedroht, die bis zum Entzug von Stimmrechten auf europäischer Ebene führen könnten. Anfang 2016 hatte sie bereits ein Verfahren zur Überprüfung der Rechtsstaatlichkeit in Polen eingeleitet. Das nun verabschiedete Gesetz ist nur eines von mehreren, mit denen die Regierung ihre Kontrolle über die Justiz ausbauen will.

Proteste während der Abstimmung

Während der Debatte im Senat versammelten sich auch in der Nacht auf Samstag Regierungskritiker vor dem Parlament, um gegen das Gesetz zu demonstrieren. Sie riefen "Verräter", "Schande" und "Demokratie". Kritiker sehen in dem Gesetz einen Versuch der Regierung zur Untergrabung von Gewaltenteilung und Rechtsstaatlichkeit.

Zehntausende Polen forderten ein Veto von Präsident Duda gegen die Justizreform. Foto: Screenshot Twitter

Foto: AP

US- Regierung kritisiert Gesetzespläne

Kritik an den Plänen kam am Freitag auch von der US- Regierung. Die Gesetzespläne der polnischen Regierung "scheinen die Unabhängigkeit der Justiz zu unterminieren und schwächen den Rechtsstaat in Polen", erklärte das US- Außenministerium. Die Regierung müsse sich bei der Reform an internationale Rechtsstandards halten. Bislang hatten sich die USA mit Kritik an Polen zurückgehalten. Die rechtsnationalistische Regierung in Warschau sieht die Regierung des Rechtspopulisten Donald Trump als wichtige Verbündete. Trump hatte erst kürzlich einen umjubelten öffentlichen Auftritt in Warschau.