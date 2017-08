Pole bot Model als Sexsklavin an - verhaftet

Dieses Bild der italienischen Polizei zeigt den verhafteten Verdächtigen. Foto: AP

Bei einem inszenierten Fotoshooting am 11. Juli in Mailand habe der Mann mit einem Komplizen das Model betäubt und gefesselt, berichtete Storari. Von dort sei die Frau im Kofferraum eines Wagens aufs Land gebracht worden. Nacktfotos von ihr hätten die Täter ins Darknet gestellt, wo sie als Sexsklavin hätte versteigert werden sollen. Allerdings habe sich niemand gemeldet, schilderte der Pole.

In dieses Haus verschleppte der Verdächtige die junge Frau. Foto: AP

Diese Wohnung wurde für das britische Model zum Gefängnis. Foto: AP

Frau aus ungeklärten Gründen wieder freigelassen

Ob die Erklärungen des in Großbritannien lebenden Polen auch wirklich der Wahrheit entsprechen, überprüfen die Ermittler derzeit. Möglicherweise sei es auch nur eine Drohung gewesen, um Lösegeld von der Agentur des Opfers und seiner Familie zu erpressen. Aus nicht geklärten Gründen habe der Pole die junge Frau dann am 17. Juli zurück nach Mailand gefahren und sie in der Nähe des britischen Konsulats freigelassen. Anschließend sei er festgenommen worden.