Pleite- Griechen pfeifen auf Mode- Millionen

"Der besondere kulturelle Charakter der Akropolis- Monumente ist nicht vereinbar mit diesem Event. Es handelt sich um einmalige Monumente, die Symbole des Weltkulturerbes sind", erklärte der Zentrale Archäologische Rat Griechenlands, der für diese Entscheidung zuständig war, am Mittwoch. "Ich bin voll und ganz mit dem Beschluss einverstanden", pflichtete die griechische Kulturministerin Lydia Koniordou dem Gremium bei.

Kappel: "Es ist mir unverständlich"

"Paris und Rom stellen ihre Sehenswürdigkeiten gerne für die Modeschauen großer Designer zur Verfügung, denn das bringt Einnahmen und schafft weltweite Medienpräsenz, die unbezahlbar und für die Tourismuswirtschaft förderlich ist", erklärte hingegen die freiheitliche Europaabgeordnete Barbara Kappel. "Es ist mir unverständlich, warum die finanziell notleidende griechische Syriza- Regierung hier auf Einnahmen und Imagegewinn verzichten kann, wenn sie gleichzeitig wieder Milliarden- Zahlungen von den europäischen Geldgebern einfordert."

Barbara Kappel (im Bild rechts) neben Ulrike Lunacek und Othmar Karas Foto: APA/Herbert Neubauer

Nächste Tranche des Rettungspakets fällig

Erst am Dienstag sei im Europäischen Parlament in Straßburg der aktuelle Stand des Schuldenbergs von Griechenland debattiert worden, wo es auch um die nächste Tranche des dritten Rettungspakets in Höhe von 86 Milliarden Euro ging. "Die Regierung Tsipras braucht diese Auszahlung dringend, denn bis zum Juni sind wieder Milliarden- Rückzahlungen an die Geldgeber fällig", zeigte sich Kappel erzürnt, "gleichzeitig haben die Griechen aber schon angekündigt, die Spar- und Reformauflagen der Gläubiger nicht einzuhalten."