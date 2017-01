Pick- up rast seitlich in Bus: Nur Leichtverletzte

Eine Sonderschicht haben Schutzengel bei einem spektakulären Unfall in der Stadt Syracuse im US- Bundesstaat New York eingelegt. Obwohl ein Pick- up ungebremst seitlich in einen haltenden Linienbus raste (siehe Video), gab es nur acht leicht verletzte Passagiere. Der Unglückslenker kam sogar unverletzt davon.