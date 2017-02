Philippinen: Deutscher von Terroristen enthauptet

Die philippinische Luftwaffe griff am Wochenende Verstecke der Terrorgruppe auf der Insel Jolo an. Bereits am Sonntag gab es Berichte, Abu Sayyaf habe K. ermordet. Die philippinische Regierung prüfe noch, ob es sich bei dem Enthaupteten um die deutsche Geisel handelt, teilte Präsidentenberater Jesus Dureza mit. Generalmajor Carlito Galvez, ein regionaler Militärkommandant, sagte der Deutschen Presse- Agentur, die Armee werde den Tod der Geisel nur bestätigen, wenn es eine Leiche gebe.

Das philippinische Militär hatte Anfang November die Entführung von K. gemeldet. Demnach entdeckten Anwohner die vor der Südküste der Philippinen treibende Yacht des passionierten Seglers mit der Leiche seiner Partnerin Sabine M. Von K. selbst fehlte zunächst jede Spur. Zu seiner Entführung und der Ermordung seiner Partnerin bekannte sich Abu Sayyaf in einer Audiobotschaft. Am 31. Dezember veröffentlichten die Islamisten weitere Fotos von K. Die beiden Segler waren bereits 2008 von somalischen Piraten entführt worden. Damals kamen sie nach 52 Tagen wieder frei.

Terrorgruppe mit Geld von Osama bin Laden gegründet

Abu Sayyaf war in den 1990er- Jahren mit Geld von Al- Kaida- Chef Osama bin Laden gegründet worden und hat inzwischen der IS- Dschihadistenmiliz Gefolgschaft geschworen. Die Gruppe wurde durch die Entführung zahlreicher Ausländer bekannt.

Im Frühjahr 2000 machten die Extremisten mit der Verschleppung von elf westlichen Ausländern Schlagzeilen. Im Oktober 2014 ließ Abu Sayyaf zwei deutsche Segler nach einem halben Jahr in Geiselhaft frei. Die Islamisten erklärten, sie hätten umgerechnet mehr als fünf Millionen Dollar Lösegeld für das Paar erhalten. Im vergangenen Jahr ermordeten sie zwei kanadische Geiseln, weil ihre Lösegeldforderungen nicht erfüllt worden waren.