Peugeot- Konzern kauft Opel für 2,2 Milliarden Euro

Lange war spekuliert worden, jetzt ist eine der größten Fusionen am Automobilsektor unter Dach und Fach: Peugeot- Mutterkonzern PSA übernimmt Opel vom US- Großkonzern General Motors (GM). Der Kaufpreis liegt bei 2,2 Milliarden Euro, teilten die Unternehmen am Montag mit. PSA wird mit seinen bisherigen Marken Peugeot, Citroën und DS damit iN Europa zur Nummer zwei hinter Volkswagen aufsteigen. Von dem Verkauf betroffen ist auch das Opel- Motorenwerk in Wien- Aspern.