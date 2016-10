Peschmerga bestätigen türkische Angriffe auf IS

"Wir haben den Türken die Ziele gegeben, und sie haben gefeuert", erklärte Generalmajor Nureddin Hussein Herki. Die Angriffe seien "sehr, sehr präzise" gewesen. Die türkische Armee habe den IS auch in den vergangenen Monaten mehrfach beschossen. Türkische Soldaten halten sich seit Langem in der Region auf und haben dort unter anderem lokale Milizen ausgebildet.

Artillerieangriff einer Peschmerga-Einheit Foto: APA/AFP/SAFIN HAMED

Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu hatte am Montag erklärt, Ankaras Truppen hätten seit Beginn der Offensive auf die nordirakische IS- Hochburg Mossul durch Artilleriebeschuss 17 Kämpfer der Extremisten getötet. Iraks Regierungschef Haidar al- Abadi wies diese Angabe hingegen als falsch zurück. Der Irak fordert vehement den Abzug der türkischen Soldaten, was die Türkei jedoch ablehnt.

Unterdessen zieht sich laut irakischen Angaben der Ring rund um die zweitgrößte Stadt des Iraks weiter zusammen. Mittlerweile sollen die Truppen im Osten bis auf wenige Kilometer an die Grenze der umkämpften Metropole herangerückt.