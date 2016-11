Perverser ködert pferdeverrückte Mädchen im Web

Die Masche ist immer die gleiche: Ein junges Mädchen, das online nach einem Mitreitpferd sucht, weil kein Geld für ein eigenes Tier da ist, erhält eine Nachricht. Viele Pferdebesitzer bieten tatsächlich gegen Kostenbeteiligung an, dass andere Personen das Pferd reiten - nichts Ungewöhnliches also. Eine Person namens "Maja" oder "Marina" schreibt die jungen Mädchen an. Nach einer kleinen Einleitung über das zur Verfügung stehende Reitpferd verlangt die Person ein Bild der Mädchen.

Wird das Foto geschickt, so offeriert die Person plötzlich ein Fotoshooting für einen bekannten Hersteller von Pferdesportartikeln: "Du bist echt sehr hübsch! Also meine Freundin Meli S. macht Shootings für L. und so. Guck mal ihre Seite. Pro Shooting zahlt Pferdesporthaus L. circa 150 Euro. Hättest du Spaß daran?" Dazu wird der Link zur Website einer Fotografin mitgeschickt.

"Schick mir Fotos in Bikini und Unterwäsche"

Die meisten Mädchen reagierten sehr erfreut darüber und fühlten sich geehrt, dass ausgerechnet sie für ein Shooting angesprochen werden. Nach Prüfung der Website, die tatsächlich von einer Profi- Fotografin stammt, die für den Pferdesportfachhändler tätig ist, geben viele ohne Bedenken ihren Namen, Telefonnummer und Geburtsdatum preis.

Die unbekannte Person fordert daraufhin mehr Bildmaterial ein: "Fotos von vorne und seitlich - stehend und sitzend (auf einem Stuhl oder ähnlichem) in Reitsachen, normalen Sachen sowie im Bikini oder Unterwäsche." Angeblich sollen damit die Körpermaße erfasst werden. Auch ein Treffen wird vorgeschlagen.

Fotografin veröffentlicht Warnung

Besorgte Eltern und misstrauische Mädchen kontaktierten allerdings die Fotografin direkt, die jetzt eine Warnung veröffentlichte. Auch die Behörden wurden bereits eingeschaltet, der Täter dürfte in ganz Deutschland agieren. "Die Polizei geht nicht davon aus, dass es sich um eine Frau handelt", schreibt die Fotografin auf Facebook.

Ob es auch außerhalb Deutschlands zu solchen Fällen gekommen ist, ist nicht bekannt. Betroffene sollten sich allerdings unbedingt an die Polizei wenden. Generell sollten Eltern ihre Kinder dazu anhalten, niemals Bilder an Unbekannte zu schicken. Seriöse Anzeigen für Mitreitpferde enthalten zudem immer den vollen Namen und die Telefonnummer des Anbieters!