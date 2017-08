Pentagon: Transgender dürfen in US- Armee bleiben

Transgender- Personen dürfen in der US- Armee bleiben: Das kündigte Pentagon- Chef Jim Mattis am Dienstag (Ortszeit) in Washington an. Die Entscheidung des US- Verteidigungsministers gilt für alle Transgender, die bereits in den Streitkräften Dienst tun. Mit dem von Präsident Donald Trump verhängten Aufnahmestopp für neue Rekruten soll sich eine Expertenkommission befassen.