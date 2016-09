Passagierjet MH17 mit Russen- Rakete abgeschossen

Kurz vor der Veröffentlichung des Berichts hatte der Kreml erneut jede russische Verwicklung in die Tragödie dementiert. Neue russische Radardaten zeigten, dass die Boeing 777 mit 298 Menschen an Bord 2014 nicht vom Gebiet der prorussischen Separatisten aus beschossen worden sei, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Mittwoch. Er sprach von "unwiderlegbaren Beweisen".

Arbeiter tragen Wrackteile der malaysischen Maschine vom Ort des Absturzes. Foto: APA/EPA/ALEXANDER ERMOCHENKO

Russische Flugabwehrrakete benutzt

Die Maschine war am 17. Juli 2014 auf dem Flug von Amsterdam nach Kuala Lumpur über der Ostukraine abgeschossen worden. Laut Vorberichten niederländischer und finnischer Medien soll dabei eine moderne Buk- Flugabwehrrakete benutzt worden sein, wie sie in Russland, aber nicht in der Ukraine in Dienst ist. In Finnland hatten die Ermittler den Berichten nach Testschüsse durchgeführt, um den Hergang rekontruieren zu können.

