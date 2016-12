Parlament billigte Budget - Renzi tritt ab

Renzi hatte seinen Abgang angekündigt, nachdem die von ihm auf den Weg gebrachte Verfassungsreform am Sonntag bei einer Volksabstimmung abgelehnt worden war . Am Montag bat Staatspräsident Sergio Mattarella den Regierungschef, noch bis zur Verabschiedung des Haushalts für das kommende Jahr im Amt zu bleiben, was nun geschehen ist.

"Danke allen - es lebe Italien!"

Renzi wird noch am Mittwochabend Mattarella aufsuchen, um ihn erneut um die Entlassung zu bitten. "Das Haushaltsgesetz ist verabschiedet worden. Um 19 Uhr offizieller Rücktritt. Danke allen - es lebe Italien!", schrieb Renzi auf Twitter. Erwartet wird, dass er als Chef der Demokratischen Partei im Sattel bleibt.