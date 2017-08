Paris: Auto rast in Gruppe von Soldaten

Der Fahrer konnte nach Polizeiangaben mit seinem Wagen fliehen. Die Behörden suchen im Vorort Levallois- Perret nach dem verdächtigen Fahrzeug. Medienberichten zufolge soll es sich dabei um einen dunklen BMW handeln.

Mit hoher Geschwindigkeit in Gruppe gerast

Das Auto sei gegen 8 Uhr in der schmalen Straße vor der Kaserne des 35. Infanterieregiments entgegen der Fahrtrichtung abgestellt gewesen. Als die sechs Soldaten das Gebäude verließen, seien sie von dem "sehr schnell" auf sie zurasenden Pkw erfasst worden, berichtete RTL Belgien. "Ich habe einen unglaublichen Lärm gehört", sagte ein Anwohner der Nachrichtenagentur AFP. Von seinem Balkon aus habe er dann zwei Soldaten auf dem Boden liegen sehen.

Hier wurden die Soldaten angefahren. Beim grauen Wagen handelt es sich nicht um das Auto der Täter. Foto: AFP

Die Soldaten patrouillierten den Angaben zufolge im Zuge der Anti- Terror- Mission "Operation Sentinelle" in dem Vorort im Nordwesten von Paris. Der Inlandseinsatz "Sentinelle" (übersetzt: Wache oder Wachposten) war nach den islamistischen Anschlägen auf die Satirezeitung "Charlie Hebdo" und einen jüdischen Supermarkt im Jänner 2015 in Paris ins Leben gerufen worden. Die Soldaten bewachen unter anderem Synagogen, Flughäfen, Bahnhöfe und Touristenattraktionen wie Museen oder den Eiffelturm.

Verteidigungsministerin verurteilt "feige Tat"

Die französische Verteidigungsministerin Florence Parly sprach von einer "feigen Tat". Der Angriff werde nicht die "Entschlossenheit der Soldaten" mindern, sich für die Sicherheit der Franzosen einzusetzen. Die Anti- Terror- Abteilung der Pariser Staatsanwaltschaft habe Ermittlungen wegen versuchten Mordes an Amtspersonen in Verbindung mit einem Terrorvorhaben aufgenommen.

Sicherheitskräfte immer wieder im Visier von Attentätern

Sicherheitskräfte in Paris sind immer wieder Ziel von Angriffen. So war im März ein Mann am Flughafen Orly bei einer Attacke auf patrouillierende Soldaten erschossen worden. Erst am Samstagabend hatte ein Angreifer am Eiffelturm ein Messer gezückt und "Allah ist groß" geschrien. Patrouillierende Soldaten forderten ihn auf, das Messer wegzulegen, er ließ sich widerstandslos festnehmen. Der in Mauretanien geborene Franzose wurde in die Psychiatrie eingewiesen.

In Frankreich sind seit Anfang 2015 bei islamistischen Anschlägen 239 Menschen getötet worden. Seit den Pariser Anschlägen vom 13. November 2015 mit 130 Toten herrscht in dem Land der Ausnahmezustand. Er soll nach dem Willen von Staatschef Emmanuel Macron Anfang November auslaufen. Bis dahin sollen aber Gesetzesverschärfungen im Anti- Terror- Kampf beschlossen werden.

