Palästinenser bitten Trump um Intervention

Der palästinensische Präsident Mahmoud Abbas hat die USA um sofortige Intervention in der Krise um den Tempelberg in Jerusalem gebeten. Abbas habe bei einem Telefonat mit dem US- Nahostgesandten Jared Kushner den Abbau von Metalldetektoren gefordert, die Israel an Eingängen zu der heiligen Stätte aufgestellt hatte. Währenddessen kam es nach den Freitagsgebeten erneut zu Auseinandersetzungen. 200 Palästinenser wurden verletzt, zwei von Schüssen tödlich getroffen.