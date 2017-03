OSZE verlängert Mission in der Ostukraine

Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa hat am Donnerstag ihre Sonderbeobachtungsmission in der Ukraine (SMM) verlängert. Die Entscheidung, die bei einer Sitzung des Ständigen Rates der 57 OSZE- Staaten in der Wiener Hofburg fiel, sei eine Anerkennung "für die hervorragende Arbeit, die unsere Beobachter an Ort und Stelle leisten", so der amtierende OSZE- Vorsitzende, Österreichs Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP).