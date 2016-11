Olympia- Siegerin empört mit Eistanz in KZ- Kluft

Über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten: So hat die russische Eistänzerin Tatjana Nawka, Ehefrau von Kremlsprecher Dmitri Peskow, kostümiert als KZ- Gefangene am Wochenende für Entrüstung gesorgt. Ihre Eistanznummer in gestreifter KZ- Kluft mit gelbem Davidstern war am Samstag in der Show "Ice Age" im Ersten Kanal des russischen Fernsehens ausgestrahlt worden.