Ohio: Mann zündete nach Streit seine Freundin an

Diese Woche wurde der 41- jährige Michael Slager, der vor dem Gericht in Columbus (Ohio) eine Einstellung des Verfahrens gefordert hatte, wegen Brandstiftung, verbrecherischer Körperverletzung und des Besitzes krimineller Hilfsmittel zur Höchststrafe von elf Jahren verdonnert.

Michael Slager (Bildmitte) vor dem Gericht in Columbus Foto: 10TV

Opfer: "Er stand einfach da und tat nichts"

Für den Fernsehsender NBC4i erinnerte sich Slagers Opfer Judy Malinowski vor wenigen Tagen an jenen schrecklichen Moment am 2. August 2015, an dem ihr Exfreund sie an einer Tankstelle in Gahanna - einem Vorort von Columbus - mit Benzin übergossen und angezündet hat. "Er stand einfach da und tat nichts", sagte die 33- jährige Frau, die dabei schwerste Verbrennungen erlitt.

Judy Malinowski vor (links) und nach (rechts) der schrecklichen Tat Foto: facebook, WSYX

Mehr als 80 Prozent von Malinowskis Haut sind verbrannt, sie verlor ihre beiden Ohren und zwei Finger und hat - auch eineinhalb Jahre und 52 Operationen später - noch immer offene Stellen am Rücken sowie am Gesäß. Die 33- Jährige kann nur technischer Hilfe atmen, ist nicht fähig zu gehen und spricht als Folge schwerer Schädigungen ihrer Luftröhre nur im Flüsterton.

Malinowski verlor bei der grausigen Tat ihre beiden Ohren und zwei Finger. Foto: 10TV

Frau wird wahrscheinlich nicht überleben

Die Prognose der Mediziner im Ohio State University Wexner Medical Center ist düster: Laut Angaben ihrer Mutter Bonnie Bowes wird Malinowski vermutlich nicht überleben. Sie und ihre Tochter finden daher das Strafausmaß ungerecht: Für die grausame Tat sei eine lebenslange Haftstrafe das Mindeste, sagte Bowes dem Sender 10TV.