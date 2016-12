Obdachlosen angezündet: Verdächtige stellten sich

Die Tatverdächtigen im Alter von 15 bis 21 Jahren würden nun von einer Mordkommission vernommen, sagte die Sprecherin. "Wir wissen, wer der Hauptverdächtige ist. Es handelt sich um den 21- Jährigen", sagte der Vize- Chef der Pressestelle der Berliner Polizei, Thomas Neuendorf, im radioeins von RBB.

Opfer blieb unverletzt

Die Tat sorgte an den Weihnachtsfeiertagen für Entsetzen: Mehrere Jugendliche hatten in der Nacht auf Sonntag im Berliner Stadtteil Kreuzberg versucht, einen schlafenden Obdachlosen anzuzünden. Das Opfer war dank des schnellen Eingreifens von Passanten unverletzt geblieben. Am Montag veröffentlichten die Behörden Fotos und ein Video, auf dem die Verdächtigen zu sehen sind.

Die Berliner Kriminalpolizei wirft den sieben Verdächtigen versuchten Mord vor. Der Veröffentlichung der Bilder aus der Überwachungskamera war ein richterlicher Beschluss vorangegangen, der im Vergleich zum sonstigen Vorgehen deutlich schneller erlassen wurde, wie die "Berliner Morgenpost" anmerkte.

Foto: Polizei Berlin

Den Angaben der Ermittler zufolge schlief der offensichtlich alkoholisierte Obdachlose auf der Bank im U- Bahnhof Schönleinstraße im Stadtteil Kreuzberg, als die Gruppe Kleidungsstücke des 37- jährigen Mannes in Brand setzte. Augenzeugen hätten die Flammen schnell gelöscht. Ein U- Bahn- Fahrer, der das Geschehen beobachtet hatte, sei mit einem Feuerlöscher herangeeilt.

Foto: Polizei Berlin

Foto: Polizei Berlin

Vor zwei Wochen hatte eine brutale Attacke auf eine Frau an einer Stiege im U- Bahnhof Hermannstraße in Kreuzberg für Empörung gesorgt. In diesem Fall wurde der Tatverdächtige nach mehrtägiger Fahndung festgenommen.