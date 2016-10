Obamas Halbbruder Malik ist ein Trump- Fan

"Ich freue mich sehr, bei der Debatte dabei zu sein", sagte er der "New York Post". Trump könne "Amerika wieder groß machen". Der Multimilliardär seinerseits sagte, er freue sich darauf, mit Malik zusammen zu sein. "Er begreift die Dinge viel besser als sein Bruder."

Für manche Beobachter hat Trump längst seine Wahl verspielt, seine Fans glauben aber an ihn. Foto: ASSOCIATED PRESS

Malik hat den drei Jahre jüngeren Barack Obama nach eigenen Angaben zuletzt im August 2015 gesehen. "Ich bin ins Weiße Haus gegangen, um Hallo zu sagen. Es war ein Höflichkeitsbesuch", zitierte ihn die "New York Post". Demnach war es in der Tat keine sehr herzliche Begegnung: "Es war sehr geschäftsmäßig, sehr formal."

Wieder heftige Attacken bei TV- Debatte erwartet

Vor dem letzten TV- Duell im Rennen um die nächste US- Präsidentschaft erwarten Beobachter erneut heftige Attacken des in Umfragen zurückliegenden Republikaners Donald Trump. Der Immobilienmogul will bei der Fernsehdebatte offenbar das angebliche Versagen seiner demokratischen Rivalin Hillary Clinton in ihrer Zeit als US- Außenministerin thematisieren.

Keine drei Wochen vor der Wahl am 8. November steht Trump unter Druck: In Umfragen liegt er im Durchschnitt mit 39 Prozent der Stimmen hinter Clinton, die auf 46 Prozent kommt. Demnach beabsichtigen 6,4 Prozent der Wahlberechtigten, den libertären Kandidaten Gary Johnson zu wählen.

Clinton liegt derzeit in Umfragen relativ deutlich vor ihrem republikanischen Konkurrenten. Foto: ASSOCIATED PRESS

Clinton hat sich penibel vorbereitet

Die 90- minütige Debatte in der Universität von Nevada beginnt am Donnerstagmorgen um 3.00 Uhr MESZ. Die Moderation übernimmt Chris Wallace vom Nachrichtensender Fox News. Clinton misst dem Duell mit voraussichtlich Dutzenden Millionen Zuschauern offenbar hohe Bedeutung bei: Sie bereitete sich in den vergangenen Tagen in einem Hotel in der Nähe ihres Hauses in Chappaqua im Bundesstaat New York hinter verschlossenen Türen darauf vor.