Obama warnt Wähler vor einem Sieg Trump

"Das Schicksal der Welt steht am Abgrund." Es liege nun an den Wählern in den USA, die Entwicklung "in die richtige Richtung zu treiben"", sagte Obama weiter. Bei der Wahl stehe "unsere Demokratie zur Abstimmung." Ebenfalls zur Abstimmung stünden der Anstand, die Gerechtigkeit und der Fortschritt in den USA.

Umfrage: Clinton sechs Prozentpunkte vor Trump

Obama rief seine Anhänger eindringlich zur Stimmabgabe auf, weil es in einer knappen Wahl auf jede Stimme ankomme. In der neuesten Umfrage der Nachrichtenagentur Reuters und des Meinungsforschungsinstituts Ipsos kommt Obamas Parteifreundin Clinton auf 45 Prozent und liegt damit sechs Prozentpunkte vor Trump. Für den Milliardär sprachen sich 39 Prozent aus. Die Präsidentenwahl findet am Dienstag kommender Woche statt.

Im Streit über die E- Mail- Affäre der demokratischen Präsidentschaftsbewerberin Hillary Clinton hat Obama zudem die Bundespolizei FBI kritisiert. Er wolle sich zwar nicht einmischen, so Obama in einem am Mittwoch veröffentlichten Radiointerview. Bei Ermittlungen arbeite man aber nicht mit Anspielungen oder unvollständigen Informationen. "Man arbeitet mit konkreten Entscheidungen."

E- Mail- Affäre bringt Clinton in Bedrängnis

In der Affäre geht es um einen privaten E- Mail- Server, den Clinton als Obamas Außenministerin auch für dienstliche Zwecke nutzte. Das FBI hatte elf Tage vor der Wahl erklärt, dass neue Mails aufgetaucht seien, die für den Fall möglicherweise relevant seien. Welchen Inhalt die elektronischen Botschaften enthalten, ist unklar. Mit der Mitteilung brach die Behörde mit der eigenen Tradition, kurz vor einer Präsidentenwahl keine politisch heiklen Informationen zu veröffentlichen.

Trump versucht unterdessen, mit der jüngsten Veröffentlichung zu punkten. Er hatte mehrere Wochen lang deutlich hinter der Demokratin gelegen. Obama verwies dagegen darauf, dass das FBI, das Justizministerium und Ermittler des Kongresses keine strafrechtlich relevanten Verstöße gefunden hätten. Clinton habe ihre Fehler eingestanden. Am Montag noch hatte Obama über einen Sprecher erklärt, er halte FBI- Chef James Comey für einen integren Mann und glaube nicht, dass er die Wahl beeinflussen wolle.