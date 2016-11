Obama warnt vor Vorverurteilung Trumps

Vielmehr müsse man dem neu gewählten Präsidenten Zeit geben, seine Regierung zu bilden und den politischen Kurs festzulegen. "Denn, wie ich es schon immer gesagt habe, es ist nicht immer das Gleiche, wie man Wahlkampf macht und wie man regiert", sagte Obama auf seiner letzten Auslandsreise als Staatschef.

Trump hatte im Wahlkampf unter anderem gegen Einwanderer gewettert, wirtschaftspolitisch protektionistische Töne angeschlagen und die US- Bündnispartner verschreckt. Obama bezeichnete Trump im Wahlkampf als ungeeignet für das Präsidentenamt.

Donald Trump arbeitet derzeit an der Erstellung seines Kabinetts. Foto: APA/AFP/GETTY IMAGES/Drew Angerer

Angst vor Abschottungspolitik in vielen Staaten

Die Beruhigungsversuche Obamas sind eine Reaktion auf die Ängste vieler Staats- und Regierungschefs, die derzeit in Lima tagen, vor einer Abschottungspolitik Trumps. Im Fokus steht die Frage, was aus der 2015 beschlossenen, weltweit größten Freihandelszone - dem TPP- Bündnis im Asien- Pazifikraum - werden soll.

Trump will aus Angst vor Arbeitsplatzverlusten TPP wieder kündigen - ihr gehören unter US- Führung zwölf Staaten an, aber nicht China und Russland. China wiederum strebt - ohne die USA - eine Regionale Wirtschaftspartnerschaft (RCEP) von 16 Staaten an. Eine Idee ist nun, beide Konzepte in einer Freihandelszone Asien- Pazifik (FTAAP) zusammenzuführen.