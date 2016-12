Obama und Abe gedachten der Opfer von Pearl Harbor

Am Mahnmal für die Besatzung des Kriegsschiffs "USS Arizona", auf dem bei dem Angriff auf die US- Pazifikflotte 1177 Besatzungsmitglieder gestorben waren, legten Obama und Abe am Dienstag Kränze nieder.

Beim Angriff auf Pearl Harbor kamen mehr als 2400 Menschen ums Leben. Foto: AP

"Schrecken des Krieges niemals wiederholen"

Abe dankte den USA dafür, dass sie Japan nach dem Ende des Krieges mit Versöhnungsbereitschaft begegnet seien. "Wir dürfen die Schrecken des Krieges niemals wiederholen. Das ist der feierliche Schwur, den wir, das Volk der Japaner, gegeben haben."

"Versöhnung bringt mehr Gewinn als Vergeltung"

Obama sagte, von dem gemeinsamen Besuch in Pearl Harbor solle ein Signal des Friedens ausgehen. "Ich hoffe, dass wir gemeinsam die Botschaft an die Welt senden, dass es im Frieden mehr zu gewinnen gibt als im Krieg, und dass Versöhnung mehr Gewinn bringt als Vergeltung." Das nunmehrige Bündnis der USA mit Japan sei ein Zeichen dafür, dass auch die tiefsten Wunden des Krieges heilen und den Weg zu Freundschaft und dauerhaftem Frieden freimachen könnten.

Bereits am Montag hatte Abe gemeinsam mit Japans Verteidigungsministerin Tomomi Inada unter anderem einen japanischen Friedhof und den Nationalen Gedenkfriedhof auf Hawaii besucht. An beiden Orten legte er Kränze nieder.

Auch keine Entschuldigung von Obama in Hiroshima

Obama hatte im Mai in Hiroshima der Opfer des dortigen US- Atombombenabwurfs am Ende des Zweiten Weltkriegs gedacht. Auch von ihm gab es damals keine offizielle Entschuldigung für den Angriff .

Obama mit Abe im Mai vor dem Friedensdenkmal in Hiroshima

Der Atombombenabwurf auf Hiroshima war der erste Einsatz dieser Waffe in der Geschichte der Menschheit. Tausende Menschen starben in den ersten Sekunden nach der Explosion, viele Körper verdampften im Lichtblitz der Bombe. Von ihnen blieben nur die Schatten auf den Mauern. Drei Tage danach zündeten die Amerikaner über Nagasaki eine zweite Atombombe.

Atombombenabwurf auf Hiroshima: Rund 80.000 Menschen starben sofort, Zehntausende an den Spätfolgen.