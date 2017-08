Obama- Tochter Malia volltrunken auf Festival

Malia Obama, die 19- jährige Tochter des ehemaligen US- Präsidenten Barack Obama, hat es beim Lollapalooza- Festival in Chicago derart krachen lassen, dass sie nicht nur ihr Handy, sondern auch die Fähigkeit zu laufen einbüßte. Im Internet kursierende Videos zeigen, wie die bedient wirkende ehemalige First Daughter im Golfwagen vom Festival- Gelände geschafft wird.