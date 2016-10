Obama reist im November noch einmal zu Merkel

Beim Treffen zwischen Obama und Merkel soll es unter anderem um die gemeinsamen Bemühungen Deutschlands und der USA um ein Ende der Konflikte in Syrien und in der Ukraine gehen. Anschließend soll es auch einen Gipfel mit Obama, Merkel sowie den Staats- und Regierungschefs von Italien, Frankreich und Großbritannien geben. Die Fünfer- Runde wird sich vermutlich unter anderem mit den Themen Flüchtlinge und TTIP beschäftigen.

Das Weiße Haus teilte weiters mit, der scheidende Präsident werde am 16. November aus Athen nach Berlin kommen und am 18. November zu einem Gipfel in die peruanische Hauptstadt Lima weiterreisen.

Obama war zuletzt im April in Deutschland gewesen. Damals hatte er die Hannover Messe besucht und in einer Rede ein flammendes Plädoyer für ein geeintes Europa gehalten. Mit einer neuerlichen Europareise Obamas war nicht mehr gerechnet worden, Obamas Teilnahme am NATO- Gipfel in Warschau im Juli hatte eigentlich als sein letzter Besuch Europas als amtierender Präsident gegolten.

Aus Kreisen des Athener Außenministeriums war zu hören, Obamas Besuch solle vermutlich auch die geopolitische Dimension Griechenlands für die USA unterstreichen. Unter anderem haben die USA einen Stützpunkt auf Kreta. Dieser ist wichtig für alle US- Aktionen im östlichen Mittelmeer. Obama dürfte Griechenland auch vor dem Hintergrund der wichtigen Rolle des Landes in der Flüchtlingskrise ausgewählt haben.

In den USA wird am 8. November ein neuer Präsident gewählt, der entweder Hillary Clinton oder Donald Trump heißen wird. Offiziell abgelöst wird Obama im Jänner 2017.