Obama: Müssen friedliche Übergabe garantieren

Nach der mit Spannung erwarteten ersten Rede von Hillary Clinton nach ihrer Niederlagen bei den US- Präsidentschaftswahlen am Mittwochvormittag (Ortszeit), ist auch US- Präsident Barack Obama vor die Presse getreten und seine Sicht der Dinge dargelegt. "Es ist kein Geheimnis, dass Trump und ich einige signifikante Unterschiede haben", sagte Obama am Mittwoch im Rosengarten des Weisen Hauses. "Aber denken wir acht Jahre zurück - auch George W. Bush und ich hatten einige solcher signifikanten Unterschiede". Trotzdem sei die Zusammenarbeit gut gelungen - ganz im Interesse Amerikas.