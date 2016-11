Obama: "Merkel war meine engste Verbündete"

"Ich freue mich auf meine bevorstehende Reise", sagte Obama am Montag im Weißen Haus vor Journalisten. Im Mittelpunkt der Gespräche in Athen, wo Obama zunächst den griechischen Staatspräsidenten Prokopis Pavlopoulos und anschließend den Ministerpräsidenten Alexis Tsipras trifft, sollen die Migrationskrise und die griechische Schuldenmisere stehen. Griechenland ist für die USA ein wichtiger Bündnispartner am südöstlichen Rand der NATO. In Athen sind für die Sicherheit des US- Präsidenten tausende Polizisten abgestellt, sämtliche Demonstrationen wurden verboten. Am Mittwochmittag wird Obama in Athen eine politische Grundsatzansprache halten.

Im Anschluss reist der US- Präsident weiter nach Berlin, wo er am späten Nachmittag erwartet wird. In Berlin will Obama am Donnerstag mit Kanzlerin Merkel sprechen, bevor am Freitag eine große Runde mit den Staats- und Regierungschefs auch von Großbritannien, Frankreich, Spanien und Italien in Berlin geplant ist.

Obama vor dem Abflug nach Europa Foto: The Associated Press

Foto: AFP

Obama will NATO- Partnern Angst vor Trump nehmen

Obama will den NATO- Partnern auch die Angst vor seinem Nachfolger Donald Trump zu nehmen. "In meinen Gesprächen mit dem designierten Präsidenten hat er ein großes Interesse gezeigt, den Kern unserer strategischen Beziehungen zu erhalten", sagte Obama am Montag. "Eine der Botschaften, die ich überbringen kann, ist sein Bekenntnis zur NATO und der transatlantischen Allianz." Amerika stehe auch künftig für eine starke und robuste NATO ein. Diese Allianzen seien nicht nur gut für Europa, sie seien auch gut für die USA und entscheidend für die Welt. Obama reist nach Griechenland, Deutschland und Peru und trifft dabei unter anderem mit Bundeskanzlerin Angela Merkel und Chinas Präsident Xi Jinping zusammen.

Trump hatte im Wahlkampf damit gedroht, die Verbündeten in Europa im Stich zu lassen, falls sie nicht genug für ihre Verteidigung ausgäben. Der Milliardär drohte auch mit dem Abzug der US- Truppen aus Europa, falls die Europäer nicht mehr für den Schutz durch die Amerikaner bezahlten. Trump sorgte mit seinen Aussagen vor allem in den baltischen Staaten für Unruhe, die russische Übergriffe auf ihr Territorium nach dem Vorbild der Ukraine befürchten. Die EU- Staaten beschlossen am Montag, ihre Bemühungen für eine gemeinsame Sicherheitspolitik voranzutreiben.

"Trump wird Last der Verantwortung schnell spüren"

Trump werde nach seinem Amtsantritt am 20. Januar schnell spüren, welche Verantwortung auf dem amerikanischen Präsidenten lastet. "Dieses Amt hat eine Art, dich aufzuwecken", sagte Obama. Der 70- Jährige werde als Präsident pragmatisch agieren und die Probleme des Landes nicht aus einer ideologischen Perspektive angehen, zeigte sich Obama überzeugt. Er mahnte aber auch: "Es gibt bestimmte Teile seines Naturells, die ihm nicht gut tun werden, solange er sie nicht anerkennt und korrigiert". Er warnte vor den weitreichenden Konsequenzen, die Äußerungen eines US- Präsidenten haben können. Den Aussagen des US- Präsidenten würde weltweit Beachtung geschenkt.