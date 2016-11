Obama begnadigte letztmalig Thanksgiving- Truthähne

US- Präsident Barack Obama hat zum letzten Mal in seiner Amtszeit zwei Truthähne begnadigt und die Tiere "Tot" und "Tater" damit unmittelbar vor dem Thanksgiving- Fest vor dem sicheren Tod bewahrt. Die Zeremonie im Garten des Weißen Hauses ist eine Tradition. Jedes Jahr darf der US- Präsident in einer humorigen Zeremonie zwei Truthähne begnadigen.