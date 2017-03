Obama- Abhöraktion auf Trump? FBI hat keine Beweise

Die US- Bundespolizei FBI verfügt über keinerlei Belege für einen vermeintlichen Lauschangriff auf den heutigen Präsidenten Donald Trump durch seinen Vorgänger Barack Obama. FBI- Chef James Comey sagte am Montag bei einer Befragung im Repräsentantenhaus in Washington, er habe "keine Informationen", die Trumps Anschuldigung unterstützten.