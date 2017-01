Nordkorea: Umstrittener Reaktor wieder in Betrieb?

Neue Satellitenbilder vom 22. Jänner hätten eine Wasserfahne gezeigt, die aus dem Kühlwasserauslauf des Reaktors stamme. Das sei ein Zeichen dafür, "dass der Reaktor sehr wahrscheinlich im Betrieb ist", hieß es am Samstag auf der Internetseite "38 North" des US- Korea- Instituts . Das Institut ist auf Vorgänge in dem wegen seines Atom- und Raketenprogramms international isolierten Landes spezialisiert.

Satellitenbilder vom 22.1. zeigen eine Wasserfahne, die aus dem Kühlwasserauslauf stammen könnte. Foto: 38north.org

Schon am 18. Jänner hatten demnach Bilder gezeigt, dass Nordkorea Vorbereitungen für den Neustart getroffen habe.

Schon am 18.1. zeigten Bilder offenbar, dass Nordkorea Vorbereitungen für den Neustart traf. Foto: 38north.org

Zuvor seien der Anlage gebrauchte Brennstäbe zur Wiederaufbereitung entnommen worden, um zusätzliches Plutonium das nordkoreanische Atomwaffenarsenal zu produzieren.

Zwei Atomtests und mehr als 20 Raketenstarts im Vorjahr

Die Spannungen in der Region hatten sich im vergangenen Jahr nach zwei Atomtests und mehr als 20 Raketentests Nordkoreas deutlich erhöht.

Foto: AFP/KCNA VIA KNS, AFP/KCNA VIA KNS/KCNA

Südkoreanische Medien hatten vergangene Woche unter Berufung auf Militärkreise berichtet, Nordkorea bereite möglicherweise den Start zweier Interkontinentalraketen vor. Erst Anfang Jänner warten die USA die nordkoreanische Führung nachdrücklich vor dem angekündigten Test einer Interkontinentalrakete.