Nordkorea provoziert mit weiterem Raketentest

Trotz aller Warnungen seitens der USA und Südkoreas hat Nordkorea am Samstag drei Kurzstreckenraketen getestet. Wie die südkoreanische Nachrichtenagentur berichtet, seien die Geschosse in der östlichen Provinz Gangwon abgefeuert worden. Sie seien anschließend mehr als 250 Kilometer in nordöstliche Richtung geflogen und im Japanischen Meer abgestürzt. Die Raketen hätten keinerlei Gefahr für das nordamerikanische Festland und die Pazifikinsel Guam dargestellt, teilten die USA mit.