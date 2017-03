Nordkorea feuert erneut vier Testraketen ab

Nordkorea hat nach Beobachtungen Japans und Südkoreas vier ballistische Testraketen in Richtung Japanisches Meer (Ostmeer) abgefeuert. Drei der Raketen seien in die 200- Meilen- Zone vor der japanischen Küste ins Meer gestürzt, teilte Ministerpräsident Shinzo Abe vor Journalisten in Tokio am Montag mit.