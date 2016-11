"Niqab- Nora": Justizwarnung und Gewaltpornos

Mit der Einladung der vollverschleierten Frauenbeauftragten des Islamischen Zentralrats der Schweiz (IZRS), Nora Illi, hat sich Talkshow- Gastgeberin Anne Will am Sonntagabend in die medialen Nesseln gesetzt. Im Netz tobte ein Shitstorm, man warf der ARD- Talkmasterin vor, islamistische Propaganda ins öffentlich- rechtliche Fernsehen zu holen. Nun sind neue verstörende Details aufgetaucht: Die Schweizer Justiz soll Will explizit vor der Einladung Illis gewarnt haben, außerdem wurde gegen den Mann der verhüllten Schweizerin wegen des Besitzes von Gewaltpornos ermittelt.