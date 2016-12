Nigerianerin ohne Arme und Beine ist tot

"Rahma Haruna, ein 19- jähriges Mädchen, ist am 25. Dezember verstorben. Möge der Allmächtige ihr den Zutritt ins Paradies ermöglichen", schrieb Sani Maikatanga am Stefanitag auf Instagram.

Rahma, deren Arme und Beine im Babyalter zu wachsen aufgehört hatten, lebte bis zuletzt bei ihren Eltern in der Nähe der Stadt Kano im Norden Nigerias. Da sich die junge Frau aufgrund der fehlenden Gliedmaßen und wegen der permanenten Schmerzen kaum bewegen konnte, trugen ihre Eltern und ihr Bruder sie in einer Waschschüssel herum.

Jüngerer Bruder kümmerte sich liebevoll um Rahma

Rahmas jüngerer Bruder Fahad brachte seine Schwester täglich nach Kano, wo sie sich regelmäßig Geld erbettelte. Fahad kümmerte sich liebevoll um Rahma, er badete sie und besuchte mit ihr Verwandte. "Sie ist immer so glücklich, wenn wir die Verwandten besuchen", meinte Fahad vor wenigen Wochen gegenüber Journalisten. Nach Bekanntwerden des Falls meldeten sich laufend Menschen aus aller Welt, die Rahma helfen wollten. So habe laut der britischen Tageszeitung "The Daily Telegraph" ein Journalist der Familie Haruna einen Rollstuhl spendiert.

Dieser Film (in englischer Sprache) zeigt das Leben Rahmas:

Eigenes Lebensmittelgeschäft blieb unerfüllter Traum

Trotz ihrer massiven Behinderung gab Rahma nie die Hoffnung auf, selbst einmal ein Unternehmen gründen zu können. Die Nigerianerin betonte gegenüber Reportern immer wieder, dass sie ein Lebensmittelgeschäft führen möchte. Diesen Traum konnte sich die nun Verstorbene nicht mehr erfüllen.