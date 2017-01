Nigeria: Versehentlich Flüchtlingscamp bombardiert

"Ein Kampfjet hat das falsche Ziel getroffen", hieß es aus Militärkreisen im Bundesstaat Borno. Die Opferzahl sei "enorm", sagte der ranghohe Vertreter weiter, ohne sich konkreter zu äußern. Getroffen wurde am Vormittag das Flüchtlingslager in Rann im Norden von Borno. In dem Flüchtlingslager halten sich Menschen auf, die vor der Boko Haram geflohen waren. Das Camp wurde beschossen, als Helfer gerade Essen an die Flüchtlinge verteilten.

Der Anrainer Abba Abiso sagte AFP, statt des Flüchtlingslagers in Rann sollte offenbar der nahe gelegene Ort Kala beschossen werden. Dorthin habe Boko Haram vor einigen Wochen seinen Stützpunkt verlegt, nachdem die Armee die Islamistengruppe aus dem Sambisa- Wald vertrieben hatte.

Das Flüchtlingslager Rann nach der irrtümlichen Bombardierung Foto: AP

Auch der Generalmajor Lucky Irabor, der die Militäreinsätze gegen Boko Haram leitet, sagte vor Journalisten, die Luftwaffe habe Koordinaten von Boko- Haram- Kämpfern in der Region Kala- Balge bekommen. Leider habe sich das angegriffene Ziel als das falsche herausgestellt.

Mitarbeiter des Roten Kreuzes getötet

Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz erklärte, unter den Toten seien sechs Mitarbeiter des nigerianischen Roten Kreuzes. Außerdem wurden demnach 13 Rot- Kreuz- Mitarbeiter verletzt. Auf Bildern vom Angriffsort waren verletzte Kinder mit zerrissenen Kleidern und Blutflecken zu sehen, die weinten, sowie ausgebrannte Baracken.

Flüchtlingslager in der Stadt Maiduguri Foto: AFP

Ärzte ohne Grenzen beteiligte sich nach dem Angriff an den Rettungsarbeiten vor Ort. Auch ihre Teams in den Nachbarländern in Kamerun und im Tschad stünden bereit, Verletzte aus Rann zu behandeln, erklärte die Hilfsorganisation. "Dieser großangelegte Angriff auf verletzliche Menschen, die bereits vor extremer Gewalt geflohen sind, ist schockierend und inakzeptabel", erklärte der Einsatzleiter von Ärzte ohne Grenzen, Jean- Clement Cabrol.

Der nigerianische Staatschef Muhammadu Buhari erklärte, er empfinde "eine tiefe Traurigkeit" über diesen "bedauernswerten operationellen Irrtum". Er rief die Bevölkerung zugleich zur Ruhe auf.

Das Lager in Rann nach der Bombardierung Foto: AFP

Krieg gegen Islamistengruppe Boko Haram

Boko Haram kämpft seit Jahren für die Errichtung eines islamischen Gottesstaats im mehrheitlich muslimischen Nordosten Nigerias. Die Gruppe verübt immer wieder Angriffe auf Polizei, Armee, Kirchen und Schulen. Seit 2009 wurden in dem Konflikt mehr als 20.000 Menschen getötet. Außerdem ergriffen 2,6 Millionen Menschen die Flucht.

Das nigerianische Militär erzielte zuletzt allerdings Fortschritte im Kampf gegen die Gruppe und erklärte im Dezember, der Konflikt sei in seine Endphase getreten. Generalmajor Irabor sagte zu dem versehentlichen Angriff vom Dienstag, dies sei das Ergebnis der Wirren dieses Konflikts. Der Vorfall sei "bedauerlich" und zeige, "dass dieser Krieg beendet werden muss".

Kämpfer der Dschihadistenmiliz Boko Haram Foto: AP

Bereits 2014 irrtümlich Zivilisten bombardiert

Im März 2014 hatte die nigerianische Luftwaffe im Kampf gegen Boko Haram schon einmal irrtümlich Zivilisten bombardiert. Ein Kampfflieger verwechselte das Dorf Kayamla im Bundesstaat Borno bei einem nächtlichen Einsatz mit einem Lager von Boko Haram und tötete fünf Menschen.