Niederlande sind Wilders "noch lange nicht los"

Erleichtertes Aufamten in Europa: Die Niederländer haben bei der zur "Schicksalswahl" für den Kontinent hochstilisierten Parlamentswahl am Mittwoch einen Rechtsruck verhindert. Die rechtsliberale Partei VVD von Ministerpräsident Mark Rutte setzte sich klar gegen die rechtspopulistische Freiheitspartei (PVV) von Geert Wilders durch. Wilders reagierte kämpferisch auf den Dämpfer. "Rutte ist mich noch lange nicht los", versprach der Rechtspopulist noch am Mittwochabend auf Twitter.