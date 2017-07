Nicht "Trump- like": Scaramucci löscht alte Tweets

Der neue Kommunikationsdirektor im Weißen Haus, Anthony Scaramucci , hat frühere Botschaften aus seinem Twitter- Konto entfernt, die den Ansichten von US- Präsident Donald Trump zuwiderliefen. "Volle Transparenz: Ich lösche alte Tweets. Frühere Ansichten haben sich weiterentwickelt und sollten keine Ablenkung darstellen", schrieb Scaramucci am Samstag - erneut auf Twitter. Er stehe im Dienst der Agenda des Präsidenten und das sei "alles, was zählt".