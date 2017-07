New Yorks Bürgermeister bei Anti- G20- Protest

De Blasio möchte an einer Reihe von friedlichen Veranstaltungen am Rande des G20- Gipfels teilnehmen, darunter die Demonstration "Hamburg zeigt Haltung" am Samstag. Der Demokrat ist einer der US- Bürgermeister, die sich am vehementesten gegen den Kurs von Trump in der Klima- und Migrationspolitik wenden. Bei der Demonstration am Samstag in Hamburg geht es um die Verteidigung von Toleranz und Freiheit.

Laut "Spiegel Online" wird der Demokrat als Hauptredner auftreten. Dem Bericht zufolge wird die Veranstaltung von Personen aus Kirchen und Religionsgemeinschaften, SPD, Grünen, Gewerkschaften und Künstlern unterstützt. Die Reisepläne hielt de Blasio bis zuletzt geheim.

Bürgermeister de Blasio während einer Kundgebung gegen Trumps Einwanderungspolitik. Foto: AFP

Der 56- jährige setzt sich seit Langem für Minderheitenrechte, sozialen Ausgleich und den Klimaschutz ein. Der erbitterte Gegenspieler von Trump tritt immer wieder bei Demonstrationen gegen die Politik des republikanischen Präsidenten auf. New York gehört auch zu den sogenannten Zufluchtsstädten in den USA , deren Verwaltungen nicht gegen Immigranten ohne Papiere vorgehen, so wie es präsidialen Dekrete eingentlich vorsehen würden.

Größte Demonstration für Samstag angekündigt

In den "Konfliktzonen" wird sich de Blasio, der dem Vernehmen nach am Sonntag wieder nachhause fliegen wird, nicht aufhalten. Nach zwei von Gewalt und Chaos geprägten Tagen in Hamburg werden weitere Ausschreitungen auch am Samstag nicht ausgeschlossen. Bereits jetzt sind die Einsatzkräfte an den Rand ihrer Möglichkeiten gelangt, am Freitag wurde zusätzliches Personal aus anderen deutschen Bundesländern angefordert. Auch aus den Nachbarländern stehen Polizeibeamte im Einsatz. Österreich stellt rund 200 Polizisten.

Foto: AFP

Ausgebrannte Autos im Norden Hamburgs Foto: AFP

Foto: AFP

Am Samstag soll in der Hansestadt die größte Demonstration mit bis zu 100.000 Teilnehmern stattfinden. In den zwei letzten offiziellen Gipfelrunden geht es am Samstag um eine engere Partnerschaft mit Afrika, Migration, Gesundheit und bessere Entwicklungschancen für Frauen.

Foto: AFP

Die G20- Staats- und Regierungschefs haben an ihrem ersten Gipfeltag im Hamburg wichtige Fragen zum Klimaschutz und zum Welthandel nicht lösen können. Die deutsche Bundeskanzlerin und Konferenzleiterin Angela Merkel sagte am Freitag, die Diskussionen seien "sehr schwierig". Die USA sind mit ihrer Ablehnung des Pariser Klimaabkommens isoliert.

Bundeskanzlerin Merkel hat als G20-Gastgeberin keine leichte Aufgabe. Foto: AFP

Trump und Putin schwänzen Klimadebatte

Ausgerechnet während im Saal die G20- Klimadebatte lief, traf Trump erstmals mit seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin zu einem direkten Gespräch zusammen . Als Affront wollte Gastgeberin Merkel das aber nicht verstanden wissen: Trump habe sich gleich zu Beginn der Klimasitzung zu Wort gemeldet und "seinen Beitrag dazu geleistet", sagte sie. Zudem begrüße sie die Begegnung der beiden Präsidenten "sehr", versicherte die deutsche Regierungschefin.