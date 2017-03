New York: Pferd bricht bei Kutschenfahrt zusammen

Jährlich können unzählige Touristen in New York City in bunten Kutschen eine Stadtrundfahrt genießen. Doch vor einigen Tagen brach "Max", eines der Pferde, mitten auf der Straße zusammen. Während das Pferd vor seiner Kutsche auf dem harten Asphalt lag, machten vorbeikommende Touristen Fotos von dem traurigen Anblick.