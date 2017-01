New York eröffnet teuerste U- Bahn- Linie der Welt

Bald ein Jahrhundert nach den ersten Plänen für die neue New Yorker U- Bahn- Linie an der Second Avenue in Manhattan ist der erste Zug zu seiner Jungfernfahrt angetreten. "Zurückbleiben, 2016! 2017 ist hier und mit ihm hat der erste Teil der brandneuen 2nd- Ave- U-Bahn die Fahrt aufgenommen", twitterte Bürgermeister Bill de Blasio nach einer Fahrt im neu eröffneten ersten Streckenabschnitt am Sonntag. Es ist die teuerste Metrolinie der Welt.