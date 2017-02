New Orleans: Auto rast in Parade - 28 Verletzte

Ein offensichtlich stark betrunkener Autofahrer ist am Samstag in die Zuschauer eines Faschingsumzugs in der US- Stadt New Orleans gerast. Dabei wurden 28 Menschen verletzt, fünf von ihnen schwer, wie die örtlichen Zeitung "Times- Picayune" unter Berufung auf die Polizei berichtete. Von den Verletzten kamen 21 in Krankenhäuser.