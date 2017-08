Neunjährige Französin seit Hochzeit vermisst

Das rätselhafte Verschwinden eines neunjährigen Mädchens bei einer Hochzeit in Frankreich hält derzeit die Polizei in Atem. Mittlerweile wird eine Entführung befürchtet. Mit jeder Stunde erfolgloser Suche werde es wahrscheinlicher, dass Maelys verschleppt worden sei, hieß es am Dienstag aus Ermittlerkreisen. Demnach könnte das Mädchen mit einem Auto entführt worden sein.