Neues Video: So wird unsere EU- Grenze überrannt

Knapp 200 Afrikaner sollen es gewesen sein, die am Montag die befestigte Grenze zwischen Marokko und der spanischen Exklave überwunden hatten. Derartige "Angriffe" kommen zwar immer wieder vor - dass allerdings ein Posten mit Sicherheitskräften derart überrannt werde, das habe es schon "lange nicht mehr gegeben", erklärten Grenzbeamte gegenüber der AFP.

Weitere Szenen vom aktuellen Grenzsturm aus Ceuta im Video:

Es tut uns leid, Ihr Browser ist veraltet.

Aktualisieren Sie Ihren Browser, um das Video zu sehen. Video: Ruptly.tv

Zahlreiche Camps in Grenznähe

Zuletzt waren Anfang August ebenfalls rund 200 Afrikaner mit Drahtschneidern angerückt, um in die Exklave und damit in die Europäische Union zu gelangen. Bis zu 1.500 Afrikaner campieren in den umliegenden Wäldern und warten darauf, dass sich eine Gelegenheit zum Sturm auf den Grenzzaun ergibt.

Foto: APA/AFP/Antonio SEMPERE, AP/Jesus Moron

Migranten versuchen immer wieder, entweder vom Meer aus oder über den Zaun in die spanischen Exklaven Ceuta und Melilla zu gelangen. Wenn sie dies geschafft haben, werden sie entweder in ihre Heimatländer abgeschoben oder auf das spanische Festland gebracht. Von dort aus versuchen viele Migranten, andere EU- Staaten zu erreichen.

Foto: AFP

Doppelt so viele Grenzübertritte wie im Vorjahr

Nach Angaben des spanischen Innenministeriums gelangten im ersten Halbjahr 3.200 Migranten in die beiden Exklaven, doppelt so viele wie in den ersten sechs Monaten des Vorjahres.