Neuer Terror- Schock! Blutige Attacke auf London

Terror- Schock in der britischen Haupstadt: Am Jahrestag der Anschläge in Brüssel sind bei einem Angriff in der Nähe des Parlamentsgebäudes in London mindestens vier Menschen - darunter ein mit einem Messer niedergestochener Polizist und ein Terrorverdächtiger (siehe kleines Bild oben) - getötet und mindestens 20 Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Die britischen Behörden erklärten, man behandle die Attacke als terroristischen Angriff. Ein Angreifer wurde demnach von der Polizei angeschossen. Derzeit geht die Polizei von einem Einzeltäter aus. Die dramatischen Ereignisse im krone.at- Liveüberblick.