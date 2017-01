Neuer Rekord bei Anti- Terror- Ermittlungen

"Letztes Jahr haben wir 127 Anti- Terror- Operationen unterstützt. 2015 waren es 86 gewesen", so Rob Wainwright, Direktor von Europol.

Spätestens seit dem Anschlag auf die Redaktion der Satirezeitschrift "Charlie Hebdo" in Paris vor zwei Jahren hat sich die Europäische Polizeibehörde in Den Haag zu einer der wichtigsten Waffen im Kampf gegen den Terror entwickelt. Unmengen an Informationen laufen hier in einer eigens erstellten Datenbank zusammen - Sicherheitsbehörden werden so vernetzt und mit Analysen versorgt.

Europol-Chef Rob Wainwright Foto: AFP

Auch grenzüberschreitende Operationen werden unterstützt bzw. koordiniert. "Ende 2016 haben wir in Sachen Informationsaustausch ein Allzeithoch erreicht. Noch nie gab es europaweit so viele Ermittlungen im Kampf gegen Terror wie im Vorjahr", so Wainwright.

IS- Sympathisant (17) im Verhörmarathon

Apropos: Die Staatsanwaltschaft hat Montag erneut jenen 17- Jährigen in die Mangel genommen, der jüngst wegen Terrorverdachts in Wien verhaftet worden war . Im Zehn- Stunden- Verhörmarathon habe sich der junge Mann teils geständig gezeigt. Dass er ein Attentat geplant hätte, streitet er aber weiter ab.

Klaus Loibenegger, Kronen Zeitung