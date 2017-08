Netanyahu hält Souvenir- Münze für antiken Fund

Der "aufregende Fund" eines achtjährigen Mädchens in Neve Zuf bei Ramallah (im Westjordanland; Anm.) "entpuppte sich jedoch schon wenig später als billige Souvenir- Münze des Israel- Museums in Jerusalem. Ein Sprecher Netanyahus sagte am Montag, man prüfe die Berichte. Gegen 11.30 Uhr MESZ wurde das Posting (Screenshot unten) schließlich gelöscht.

Der Chefkurator für Archäologie und Numismatik (Münzkunde; Anm.) des Israel- Museums, Chaim Gitler, sagte der "Times of Israel", die Einrichtung habe in den vergangenen zwei Jahrzehnten Tausende solcher Münzen als Andenken vergeben. Sie hätten lediglich "erzieherischen Wert".

Experte sicher: "Es ist keine antike Münze"

"Es besteht keine Chance, dass sie authentisch ist - es ist keine antike Münze", sagte Gitler dem Blatt. "Man kann es eigentlich nicht einmal als Münze bezeichnen." Er sei sich sicher, dass es sich um ein Andenken des Israel- Museums handle, "weil alle Markierungen zu 100 Prozent identisch mit der dort verwendeten Form sind".

Das Israel-Museum in Jerusalem Foto: Wikipedia (CC BY-SA 3.0)

Israelische Medien hatten zunächst berichtet, ein Mädchen habe im Westjordanland einen extrem seltenen halben Schekel gefunden. Die Münze sei kurz vor der Zerstörung des zweiten jüdischen Tempels durch die Römer im Jahre 70 geprägt worden. In Israel werden sehr häufig solche antiken Gegenstände gefunden.