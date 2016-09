Nepal: 18 Menschen bei Busunfall gestorben

Bei einem Busunfall im Norden Nepals sind am Dienstag 18 Menschen ums Leben gekommen. Ein Bus kam von der Straße ab und stürzte rund 300 Meter tief in ein Flussbett, wie der Verwaltungschef des betroffenen Distrikts Dhading sagte. 13 Verletzte wurden mit Hubschraubern in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht, einer von ihnen erlag dort seinen Verletzungen.